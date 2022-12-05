05 Декабря 2022
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Армия и ВПК Пермский край
Фото: Накануне.RU

"Пермский пороховой завод" после вмешательства приставов вернул долг в 14,3 млн по госконтракту

"Пермский пороховой завод" заплатил долг в 14,3 млн руб. по государственному контракту. Это произошло после вмешательства приставов.

По данным пермского краевого управления ФССП, в одном из его райотделов в Перми было сводное исполнительное производство о взыскании с предприятия 14,3 млн руб. в пользу ФГУП "Научно-производственное объединение "Техномаш"". Ранее между предприятиями был заключен госконтракт на строительно-монтажные работы по техническому перевооружению трансформаторных подстанций, выполнение обязательств по которому впоследствии стало предметом многочисленных судебных разбирательств.

Еще в суде первой инстанции была проведена экспертиза для определения объема и стоимости фактически выполненных качественных работ на объекте. Исследование ее результатов показало, что, с учетом перечисленного подрядчику аванса, пороховой завод остался должен "Техномашу" около 14 млн руб. Пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении 73 транспортных средств предприятия-должника и арестовал его расчетные счета. После этого завод полностью перечислил всю сумму долга.

Теги: Научно-производственное объединение Техномаш, Пермский пороховой завод,



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