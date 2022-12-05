Baza: Беспилотник атаковал аэродром в Саратовской области
Неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Саратовской области, пишет Baza.
По данным телеграм-канала, инцидент произошел утром 5 декабря. Пострадали два человека, они были доставлены в больницу.
Также утверждается, что повреждены два самолета. Издание уточняет, что летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома.
Ранее сообщалось, что беспилотники НАТО пытались пересечь российскую границу в Псковской области. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников. Он напомнил, что российский регион граничит с тремя странами, две из которых входят в Североатлантический альянс.