Baza: Беспилотник атаковал аэродром в Саратовской области

Неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Саратовской области, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, инцидент произошел утром 5 декабря. Пострадали два человека, они были доставлены в больницу.

Также утверждается, что повреждены два самолета. Издание уточняет, что летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома.

Ранее сообщалось, что беспилотники НАТО пытались пересечь российскую границу в Псковской области. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников. Он напомнил, что российский регион граничит с тремя странами, две из которых входят в Североатлантический альянс.