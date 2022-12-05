05 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: ЕГД

С экс-депутата Плаксина взыскали больше 36 миллионов за долги "Уктусстроя"

Бывший депутат Екатеринбурга Игорь Плаксин будет обязан выплатить 36,3 млн рублей за долги ООО "Уктусстроя", сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на Арбитражный суд области.

Изначально кредиторы настаивали на изъятие более 301 млн рублей, однако суд решил не включать в реестр 268,6 млн, поскольку они приходились на аффилированные с "Уктусстрой" компании. К получившейся сумме прибавился долг организации по аренде перед местной администрацией в 3,9 млн рублей.

Напомним, в сентябре 2021 года Чкаловский районный суд уральской столицы признал Плаксина виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Первый относится к 2016 году: тогда застройщик похитил более 250 млн рублей, собранных за работы по реконструкции "Завода "Пластмасс" в Копейске Челябинской области.

Второй эпизод касается так и недостроенных ЖК "Первый Николаевский" и "Новый Уктус", застройщиком которых и являлась компания "Уктусстрой". Более 750 человек инвестировало в строительство комплексов, но своих квартир так не дождалось. Ущерб по этому эпизоду оценили больше чем в 2 млрд рублей.

Игорь Плаксин получил шесть лет в колонии общего режима. Однако приговор был обжалован в Свердловском областном суде.

Теги: Уктусстрой, Плаксин, суд



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