В Нижневартовске пострадавший от взрыва дом может частично обрушиться

В доме в Нижневартовске, где произошел взрыв, есть угроза новых обрушений.

"Существует угроза новых обрушений. Наиболее опасный участок - несущие стены между третьим и четвертым подъездами", - цитирует ТАСС заявление представителя экстренных служб.

Глава Сургута Андрей Филатов в своем Telegram-канале написал, что "глубоко потрясен трагедией в Нижневартовске, унесшей вчера жизни людей".

"Тяжелое испытание для города, непоправимые утраты в семьях наших земляков. Для десятков семей жизнь разделилась на "до" и "после". Приношу от всех сургутян соболезнования родным и близким погибших. Искренне желаю скорейшего восстановления, выздоровления пострадавшим. Это – тот случай, когда с бедой необходимо справляться вместе. Уверен, для этого делается все возможное. Если потребуется, службы и техника Сургута готовы подключиться и оказать необходимую помощь Нижневартовску", - написал Филатов.