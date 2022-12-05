В Челябинской области во время снегопада водитель насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе

В Снежинске Челябинской области водитель иномарки во время снегопада сбил пенсионера, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла сегодня утром. По предварительным данным, водитель Хундай Грета совершил наезд на пешехода. 83-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.