Минобороны РФ запустило доставку писем и посылок в зону СВО

Министерство обороны России прикрепило воинские части к подразделением фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, запустив тем самым доставку писем и посылок в зону специальной военной операции.

"Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки через ближайшее отделение "Почты России" по адресу: "103400, город Москва-400, номер воинской части", - говорится в сообщении Минобороны.

Адреса воинских частей предлагается узнавать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва. О скорости доставки посылок и писем на фронт не сообщается.