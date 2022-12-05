Известный украинский нацист сделал неожиданное признание о своих "коллегах"
Известный украинский нацист, бывший лидер УНА-УНСО (запрещена в России) Дмитрий Корчинский признал, что его "коллег" ждут большие проблемы внутри Украины.
Он заявил, что давно в нацистском движении и знает, что "все националисты ненавидят друг друга или, по крайней мере, глубоко презирают".
"Мы все терпеть не можем друг друга. В этом есть немножко украинского", - сказал он.
По возвращении с фронта половина боевиков сопьется или сколется, а другая половина пойдет в услужение к чиновникам.
"О них будут вытирать ноги", - спрогнозировал Корчинский.