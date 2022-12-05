В Госдуме предложили запретить торговлю электронными сигаретами в интернете

Руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев считает необходимым запретить торговлю электронными сигаретами через интернет. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма парламентария на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Хамзаев отметил, что сейчас в интернете запрещена торговля обычными табачными изделиями, однако электронные сигареты и их элементы можно заказывать, в том числе, на крупных маркетплейсах.

Кроме того, депутат напомнил, что в России за последний год произошло несколько случаев, в результате которых курение электронных сигарет спровоцировало смерть несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что маркировка никотиносодержащих жидкостей, в том числе используемых для вейпов, может стать обязательной в России с 15 декабря. Соответствующий проект постановления находится на согласовании в правительстве.