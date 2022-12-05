"МегаФон" вышел из состава акционеров "Связного"

Мобильный оператор "МегаФон" избавился от "непрофильного актива" – доли в компании "Связной".

В "МегаФоне" объясняют это наличием собственной развитой розничной сети. "За последние несколько лет мы активно продвинулись в развитии собственной розничной сети, она самая эффективная в телекоме и полностью закрывает наши интересы в этом направлении", - рассказал в интервью РБК глава "МегаФона" Хачатур Помбухчан.

Он не раскрыл покупателя доли.

"Наше решение с работой и эффективностью самого "Связного" никак не связано. Просто это тот самый фокус, который к телекому не имеет отношения, но отнимает время, усилия команды и, на мой взгляд, является бесполезным. Мы сохранили коммерческие контракты, которые позволяют продолжать наши партнерские проекты, но из состава акционеров вышли. Я искренне желаю, чтобы ребята из "Связного" справились с теми нелегкими вызовами, которые перед ними стоят", - рассказал Помбухчан.

Он добавил, что в компании остались довольны результатом продажи акций "Связного".