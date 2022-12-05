В Челябинске экс-глава района назначен начальником управления делами администрации города

Экс-глава Калининского района Сергей Колесник возглавил управление делами администрации Челябинска. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила глава города Наталья Котова, передает корреспондент Накануне.RU.

На должность он назначен с 5 декабря.

Напомним, 23 ноября глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник ушел в отставку. Он руководил администрацией Калининского района с декабря 2011 года. И.о. руководителя района назначен экс-вице-мэр города Владимир Шамне.