В Нижневартовске работы в пострадавшем от взрыва доме осложнены из-за завала

В Нижневартовске работы в пострадавшем от взрыва жилом доме №6а по Мира осложнены из-за завала. По словам главы МЧС РФ Александра Куренкова, сначала спасателям нужно разбирать крышу. При разборе постоянно проводятся минуты тишины, завал обследуют четыре кинологических расчета, сообщает администрация города.

По данным на 5.00 5 декабря, в пункте временного размещения находятся 13 человек, в многопрофильном центре реабилитации – девять. Для жителей дома забронированы номера в гостинице "Обь".

В ЖЭУ №3 (проспект Победы, 19-А) работает консультационный пункт помощи пострадавшим жильцам дома. По словам заместителя директора департамента ЖКХ Владимира Сушкова, в пункте работают специалисты социальной защиты населения, управления по жилищной политике администрации города и представители других структур, которые оказывают помощь в оформлении и приеме документов, консультируют. Формируется список жильцов, которые захотят разместиться в квартирах маневренного фонда.