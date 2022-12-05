Самолет рейса "Анталья - Екатеринбург" экстренно приземлился в Казани

Самолет рейса 2S-1713 направлением "Анталья - Екатеринбург" совершил экстренную посадку на запасном аэродроме Казани. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе аэропорта "Кольцово", объяснив решение экипажа.

"Рейс 2S-1713 из Антальи решением экипажа ушел на запасной аэродром в Казань по причине сложных метеоусловий. Аэропорт "Кольцово" работает без ограничений, принимая и отправляя рейсы", - отметили в пресс-службе.

Самолет должен был приземлиться в уральской столице еще 4 декабря в 22.55. Планируемое время вылета - 12.00, в связи с чем в пункт назначения пассажиры должны прибыть только к 16.00.

В пресс-службе также отметили, что из-за непогоды в Челябинске на запасной аэродром "Кольцово" также прибыл рейс FV-6227, летевший из Москвы.