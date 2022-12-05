В США осудили идею Латвии бомбить российские аэродромы

Экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс прокомментировал идею Латвии разрешить Киеву бомбить аэродромы России.

"Эскалация продолжается так же, как это было во Вьетнаме. Марионетка Вашингтона не озвучила бы провокационного предложения без разрешения США", - написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана.

Он добавил, что призывы Риги ведут к расширению конфликта на Украине, а действия Вашингтона провоцируют обострение конфликта, что ведет к риску ядерной конфронтации.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал разрешить Киеву атаковать места базирования ракет, с помощью которых наносят удары по критической инфраструктуре Украины.