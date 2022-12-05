05 Декабря 2022
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Спорт
Фото: Reuters / Hannah Mckay

Определились две четвертьфинальные пары ЧМ-2022

Стали известны две четвертьфинальные пары Чемпионата мира по футболу в Катаре.

Накануне в 1/8 финала сборная Франции уверенно переиграла сборную Польши. У действующих чемпионов мира отличились Оливье Жиру и дважды Килиан Мбаппе. У поляков единственный мяч на счету Роберта Левандовского, отличившегося с пенальти. На счету Мбаппе уже пять забитых мячей на этом ЧМ, он возглавляет гонку бомбардиров. Жиру же, забивший свой 52-й мяч за национальную команду, стал лучшим снайпером сборной Франции в истории, опередив Тьерри Анри.

В ещё одной встрече дня сборная Англии разгромила сборную Сенегала. Отличились Джордан Хендерсон, Харри Кейн и Букайо Сака.

Франция и Англия встретятся друг с другом в четвертьфинале. Ещё одна пара на данной стадии − Нидерланды против Аргентины. Две других пары 1/4 финала определятся сегодня и завтра.

Теги: футбол, Чемпионат мира, сборная Франции, сборная Англии, сборная Аргентины, сборная Нидерландов, четвертьфинал



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