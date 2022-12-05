В многоквартирном доме в Екатеринбурге произошел взрыв газа

05 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область
Фото: t.me/incekb / telegram-канал &quot;Инцидент Екатеринбург&quot;

В многоквартирном доме в Екатеринбурге произошел взрыв газа

В пятиэтажном многоквартирном доме на улице Седова в Екатеринбурге произошел взрыв. Об этом сообщили жильцы дома, которых напугал громкий хлопок накануне вечером. Предположительно, в доме взорвался газовый баллон.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что горения на месте не было, как и пострадавших. Более подробно об инциденте рассказали в управлении МВД России по Екатеринбургу. Как оказалось, дом даже не был подключен к газу.

"По предварительным данным, сообщение об инциденте поступило вечером 4 декабря в отдел полиции №10 Железнодорожного района. Правоохранители прибыли к месту ЧП для выяснения обстоятельств и охраны общественного порядка. Предварительно установлено, что причиной происшествия стало неосторожное обращение с баллончиком для портативной газовой плитки. При этом данный дом не газифицирован. В настоящее время полиция продолжает проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение", - отметили в МВД.

Напомним, что сегодня также произошел взрыв газа в жилом доме в Ярославле. В результате происшествия пострадал один человек. Из дома эвакуированы 28 человек. Накануне взорвался газ в пятиэтажке в Нижневартовске, погибли шесть человек, 15 пострадали.

Теги: взрыв, газ, Екатеринбург, дом



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети