В многоквартирном доме в Екатеринбурге произошел взрыв газа

В пятиэтажном многоквартирном доме на улице Седова в Екатеринбурге произошел взрыв. Об этом сообщили жильцы дома, которых напугал громкий хлопок накануне вечером. Предположительно, в доме взорвался газовый баллон.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что горения на месте не было, как и пострадавших. Более подробно об инциденте рассказали в управлении МВД России по Екатеринбургу. Как оказалось, дом даже не был подключен к газу.

"По предварительным данным, сообщение об инциденте поступило вечером 4 декабря в отдел полиции №10 Железнодорожного района. Правоохранители прибыли к месту ЧП для выяснения обстоятельств и охраны общественного порядка. Предварительно установлено, что причиной происшествия стало неосторожное обращение с баллончиком для портативной газовой плитки. При этом данный дом не газифицирован. В настоящее время полиция продолжает проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение", - отметили в МВД.

Напомним, что сегодня также произошел взрыв газа в жилом доме в Ярославле. В результате происшествия пострадал один человек. Из дома эвакуированы 28 человек. Накануне взорвался газ в пятиэтажке в Нижневартовске, погибли шесть человек, 15 пострадали.