После трагедии в Нижневартовске в России могут пройти внеплановые проверки газонаполнительных станций

Глава МЧС Александр Куренков провел в Нижневартовске совещание с экстренными службами округа и города. Замглавы министерства Анатолий Супруновский предложил провести внеплановые проверки газонаполнительных станций по всей стране.

Спасатели рассказали, что завал непростой – придется разбирать его, начиная с крыши, а потом поэтажно спускаться, пишет администрация Нижневартовска. Все работы, например, снятие и подъем плит, будут идти только по согласованию со специалистами.

Напомним, около 18.00 4 декабря произошел "хлопок" в одной из квартир в доме по улице Мира в Нижневартовске, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. Повреждены 15 квартир, в результате ЧП также произошел пожар площадью 100 кв. м. По состоянию на 8.00 5 декабря, медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим при взрыве в жилом доме.