05 Декабря 2022
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Происшествия Санкт-Петербург
Фото: t.me/gvleps_official

Григорий Лепс психанул на концерте в Петербурге, а потом пытался подраться в баре

Певец Григорий Лепс провел не лучшие выходные в Санкт-Петербурге. Сначала он психанул на концерте в Ледовом дворце. Во время исполнения хита "Самый лучший день" артист замолчал на припеве, зал подхватил, но Лепсу, вероятно, не очень понравилось. Он направился к выходу со сцены, швырнул микрофон и очки. Песня осталось недопетой.

Позже в Telegram-канале певца появилось объяснение с видеонарезкой с концерта, в которую эпизод с микрофоном не попал. Лепс объяснил свое поведение тем, что "приболел".

"Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Спасибо большое вам! Непростой вчера был концерт. Не всё прошло по плану, многое не удалось, приболел... Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно тёплый приём, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон... Это невероятно дорого и действительно ценно. Мы обязательно ещё споём вместе. И это будет самый лучший день. Спасибо всем и до встречи на концертах в 2023!" – написал артист.

Но на этом неприятности не закончились.

После концерта Лепс с охраной и свитой пошел в бар, где у него случился конфликт с посетителем. Музыкант предложил выйти на улицу выяснить отношения, где на его сторону, судя по снятым очевидцами видео, встали и охранники. Дмитрий получил несколько ударов, в том числе в лицо. Результат — у парня сломан нос. Пострадавший подал заявление в полицию. Адвокат мужчины рассказал, что Лепс увидел, как его подзащитный играет в баре в нарды, захотел тоже поиграть, но Дмитрий отказал, с этого и начался конфликт.

Теги: григорий лепс, драка, концерт



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