Эмбарго ЕС на поставки российской нефти вступило в силу

С сегодняшнего дня вступает в силу эмбарго Евросоюза на российскую нефть, перевозимую танкерами. Также с 5 декабря начинает действовать потолок цен на нефть из РФ, который ввели ЕС, G7 и Австралия.

Напомним, ранее Совет ЕС установил верхний предел цен на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель.

Российские власти предупреждали, что Россия не станет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам. Вице-премьер Александр Новак заявил о проработке механизмов запрета на введение потолка цен на нефть. Он подчеркнул, что Москва готова при необходимости и сократить добычу.

Также сообщалось, что страны ОПЕК+ могут договориться о сокращении добычи нефти из-за "потолка цен" на российские энергоресурсы.