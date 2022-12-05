В Челябинской области водителей просят воздержаться от дальних поездок из-за снегопада

В Челябинской области водителям рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния из-за снегопада.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции, водителей призывают не превышать скорость и соблюдать дистанцию между транспортными средствами.

В случае непредвиденных ситуаций нужно обращаться к ближайшему экипажу ДПС. Личный состав областной Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности и ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения. Экипажи ДПС переведены в круглосуточный режим несения службы.

Из-за снегопада в аэропорту Челябинска были задержаны рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы, Ханты-Мансийска. На трассе М-5 водители жалуются на пробку от Юрюзани в сторону Уфы.