Во время спецоперации погиб житель Каменска-Уральского

На территории проведения специальной военной операции погиб солдат из Каменска-Уральского. Алексея Мальцева мобилизовали еще 28 сентября, а уже 2 ноября семья получила новость о его смерти. Причина - ранение на поле боя.

Как сообщили Накануне.RU в администрации города, прощание с военнослужащим пройдет 7 декабря на Аллее Славы в 12.00. Похороны пройдут в селе Травянском, откуда он родом.

Алексей Мальцев работал на городском заводе правильщиком. Через несколько недель мужчине исполнилось бы 43 года. У него остались жена, дочь и мама.