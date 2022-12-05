Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме Нижневартовска

По состоянию на 8.00, 5 декабря, медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим при взрыве в жилом доме по ул. Мира 6а в Нижневартовске. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава окружного депздрава Алексей Добровольский.

"Ночью силами Центра медицины катастроф проведена медицинская эвакуация пациентов 62 и 67 лет в ожоговый центр Сургута. Состояние обоих остается крайне тяжелым, врачи делают все возможное для спасения их жизней. Пациентка 45 лет продолжает лечение в реанимационном отделении "Нижневартовской окружной больницы". Состояние ее врачи расценивают как стабильное, средней тяжести. Состояние пациентки 19 лет, проходящей лечение в нейрохирургическом отделении, оценивается как удовлетворительное. Одной пациентке 53 лет помощь оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась", - говорится в сообщении.

Окружной телеканал "Мегаполис" со ссылкой на МЧС сообщает еще об одном пострадавшем.

Напомним, ранее была информация о том, что судьба семи жильцов дома не установлена.

4 декабря около 18.00 произошел "хлопок" в одной из квартир в доме по улице Мира, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. Повреждены 15 квартир, в результате ЧП также произошел пожар, его площадь составила 100 кв. м. На базе школы №8 развернут пункт временного размещения граждан. При необходимости он сможет принять 250 человек. Сейчас здесь разместились 52 эвакуированных. В ПВР работают врачи городских поликлиник, психологи, консультативную помощь.

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за неправильной эксплуатации двух газовых баллонов.

На месте частичного обрушения жилого дома спасатели поэтажно проверяют пострадавшие жилые помещения, продолжают разбор завалов и тушение пожара. Сообщалось о 15 пострадавших, из них шесть погибли, четверо госпитализированы.