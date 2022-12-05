Семьи погибших при взрыве в Нижневартовске получат по 1 млн рублей

Правительство Югры предусмотрит выплаты пострадавшим и родственникам погибших при взрыве в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске.

Жильцам предоставят квартиры из маневренного фонда. Выплата семьям погибших составит 1 млн руб. При этом денежная помощь пострадавшим будет рассчитываться исходя из степени тяжести, сообщает "Коммерсант".

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова поручила принять решение о расселении жильцов дома в Нижневартовске, где произошел взрыв газа.