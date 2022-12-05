05 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России могут отменить налоги для части пенсионеров

В России захотели отменить подоходный налог и другие отчисления с выплат членам советов домов.

Как правило,  это люди пенсионного возраста. Соответствующий проект закона готовят в "Единой России". Сегодня пенсионеры, вознаграждения которым облагаются налогами, автоматически становятся работающими, из-за чего их пенсия не подлежит индексации. При этом эксперты отмечают, что деятельность в советах домов — это не работа.

Общественники нужны для контроля за управляющими компаниями и поставщиками ресурсов, а также для организации собраний соседей и решения прочих важных вопросов. Отмена налогов станет дополнительным стимулом для них.

В целом нужно возвращаться к обсуждению выравнивания условий пенсионной системы для работающих и неработающих пенсионеров, полагает создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. Если мы говорим о социальной справедливости, то это нужно исправлять, считает эксперт.

В Минфине сообщили, что такая инициатива в министерство пока не поступала, сообщают "Известия".

Теги: пенсионеры, налоги



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