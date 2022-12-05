05 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

На Superjet 100 импортозаместили тормоза

Производитель лайнеров Superjet 100 корпорация "Иркут" сертифицировал установку на самолет отечественных фрикционных тормозных дисков вместо импортных.

Авиакомпании уже получили более 30 наборов таких дисков производства авиационной корпорации "Рубин" и приступили к их эксплуатации. Благодаря этому удалось избежать остановки использования всего парка SSJ, так как тормоза изнашиваются и требуют регулярной замены.

До конца 2022 года производитель сертифицирует и использование российских шин на самолете вместо Michelin. Пока SSJ-100 примерно на 70% состоит из заграничных деталей. Эксперты говорят о необходимости наращивать темы импортозамещения, сообщают "Известия".

Напомним, авиакомпании России в 2022 году в общей сложности получат только 10 лайнеров Superjet 100. Весной глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что в текущем году эксплуатантам планируется передать 19 самолетов.

Теги: Superjet 100, авиация, самолеты



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