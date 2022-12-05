05 Декабря 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: vk.com/ofnv86

Комарова поручила принять решение о расселении жильцов дома, в котором взорвался газ

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила принять решение о расселении жильцов дома в Нижневартовске, где произошел взрыв газа.

Это необходимо сделать в течение двух дней, сообщается в официальном Тelegram-канале правительства региона. "Наталья Комарова, губернатор Югры дала первые поручения: К 6 утра предоставить информацию о пострадавших — состав семьи, место проживания, наличие детей, расписать все, что необходимо людям. Предоставить информацию по жилому фонду, пригодному для проживания в Нижневартовске, в том числе, который можно приобрести, чтобы разместить пострадавших. Принять решение по расселению в течение двух дней", - следует из сообщения.

Также Комарова поручила всем муниципалитетам проверить продавцов и заправщиков газовых баллонов.

Напомним, в настоящее время не установлена информация о семи жильцах дома, где произошел взрыв.

Теги: Комарова, взрыв газа, ХМАО



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