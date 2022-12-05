После взрыва в пятиэтажке в Нижневартовске неизвестна судьба семи человек

В настоящее время не установлена информация о семи жильцах после взрыва и обрушения в пятиэтажке в Нижневартовске.

Как заявил представитель правоохранительных органов, на место происшествия вылетел глава МЧС Александр Куренков, сообщает ТАСС.

К ликвидации последствий взрыва привлечены 165 человек и 53 единицы техники. Работы осложняются погодными условиями и "особенностями завалов".

Ранее в Сети опубликовали видеозапись изнутри разрушенного в Нижневартовске подъезда жилого дома по ул. Мира 6А.