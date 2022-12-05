05 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: скриншот с видео life.ru

В Совфеде рассказали о возможных ограничениях для уехавших россиян

Российские власти могут разработать меры, которые "сделают нахождение за границей менее комфортным" для граждан, уехавших из страны с начала частичной мобилизации.
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Как сообщил глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас, многие россияне "сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно". "Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем", - заявил парламентарий.

Он не исключил соответствующее изменение законодательства, не уточнив при этом, какие именно нормативные акты нужно корректировать. Клишас напомнил, что препятствовать возвращению граждан в РФ невозможно, так как это противоречит Конституции. "Я не считаю, что люди, которые покинули страну, совершили преступление: если бы они его совершили, были бы возбуждены соответствующие дела, – подчеркнул он. – Но нужно ли нам уговаривать их вернуться разными способами? Предлагать за это какие-то дополнительные плюшки? Я считаю, что нет. Почему мы должны тем людям, которые сбежали от мобилизации, доплачивать, чтобы они вернулись?".

Сенатор считает, что совершенный уехавшими россиянами поступок "с точки зрения морально-этической" скорее подлежит осуждению, чем нет. По его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести "для [сотрудников] чувствительных сфер" экономики. В качестве примеров таких отраслей он привел транспортную безопасность и госсектор, сообщают "Ведомости".

Напомним, проект закона Министерства финансов России, которым предлагается устранить возможность не платить НДФЛ тем, кто работает на отечественную компанию, находясь за границей, получил положительное заключение независимой антикоррупционной экспертизы.

Теги: Совфед, спецоперация, россияне



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