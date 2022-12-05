В Совфеде рассказали о возможных ограничениях для уехавших россиян

Российские власти могут разработать меры, которые "сделают нахождение за границей менее комфортным" для граждан, уехавших из страны с начала частичной мобилизации.

Как сообщил глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас, многие россияне "сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно". "Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем", - заявил парламентарий.

Он не исключил соответствующее изменение законодательства, не уточнив при этом, какие именно нормативные акты нужно корректировать. Клишас напомнил, что препятствовать возвращению граждан в РФ невозможно, так как это противоречит Конституции. "Я не считаю, что люди, которые покинули страну, совершили преступление: если бы они его совершили, были бы возбуждены соответствующие дела, – подчеркнул он. – Но нужно ли нам уговаривать их вернуться разными способами? Предлагать за это какие-то дополнительные плюшки? Я считаю, что нет. Почему мы должны тем людям, которые сбежали от мобилизации, доплачивать, чтобы они вернулись?".

Сенатор считает, что совершенный уехавшими россиянами поступок "с точки зрения морально-этической" скорее подлежит осуждению, чем нет. По его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести "для [сотрудников] чувствительных сфер" экономики. В качестве примеров таких отраслей он привел транспортную безопасность и госсектор, сообщают "Ведомости".

Напомним, проект закона Министерства финансов России, которым предлагается устранить возможность не платить НДФЛ тем, кто работает на отечественную компанию, находясь за границей, получил положительное заключение независимой антикоррупционной экспертизы.