Операторов обяжут отчитываться о подменных номерах

Минцифры России может получить право запрашивать у операторов связи данные о совершенном вызове на основании обращений россиян через портал "Госуслуги".

Это предусматривают поправки к закону "О связи". Документ подготовила группа членов Федерального собрания во главе с членом комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Артемом Шейкиным. Поправки призваны бороться с телефонным мошенничеством с использованием подменных номеров, сообщают "Ведомости".

Отмечается, проверка будет инициироваться по факту каждой жалобы абонента на "Госуслугах". После принятия поправок фактов телефонного мошенничества с подменой номера должно стать меньше.

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