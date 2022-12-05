05 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: пресс-служба Урал – Tele2

Операторов обяжут отчитываться о подменных номерах

Минцифры России может получить право запрашивать у операторов связи данные о совершенном вызове на основании обращений россиян через портал "Госуслуги".

Это предусматривают поправки к закону "О связи". Документ подготовила группа членов Федерального собрания во главе с членом комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Артемом Шейкиным. Поправки призваны бороться с телефонным мошенничеством с использованием подменных номеров, сообщают "Ведомости".

Отмечается, проверка будет инициироваться по факту каждой жалобы абонента на "Госуслугах". После принятия поправок фактов телефонного мошенничества с подменой номера должно стать меньше.

Напомним, в Свердловской области лжесотрудники ФСБ, СК, прокуратуры, МВД и банков похитили у жителей региона уже 137 млн руб. В полиции рассказали, как не стать жертвой аферистов, приведя в пример реальные случаи.

Теги: связь, мошенники, Минцифры, Госуслуги



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