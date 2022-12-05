Патриарх Кирилл призвал российское руководство к "повороту на Восток"

Все происходящее в настоящее время в отношениях России с западными странами должно еще раз дать сигнал руководству РФ и дипломатам, что должен быть поворот на восток, и в первую очередь, на восток России.

Об этом во время встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"То, что сегодня происходит в отношениях России с Западом, должно очень многому научить и наше руководство, и наших дипломатов, и нашу интеллигенцию и еще раз дать сигнал к тому, что поворот должен быть на Восток. Ну, а восток от Москвы — это огромное пространство, и в первую очередь это пространство нашей страны", - заявил патриарх.

Он отметил, что в частности, Якутия достойна того, чтобы в развитие республики вкладывалось больше ресурсов. "Действительно, несметные богатства, и задача заключается в том, чтобы не разрушать эти богатства, но, опираясь на них, развивать промышленность, инфраструктуру, культуру и всё, от чего зависит качество жизни людей", - подчеркнул патриарх, сообщает РПЦ.