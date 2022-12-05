Патриарх Кирилл призвал российское руководство к "повороту на Восток"

05 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Дальневосточный ФО В России
Фото: священник Игорь Палкин / фотослужба Патриарха Московского и Всея Руси / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Кирилл призвал российское руководство к "повороту на Восток"

Все происходящее в настоящее время в отношениях России с западными странами должно еще раз дать сигнал руководству РФ и дипломатам, что должен быть поворот на восток, и в первую очередь, на восток России.

Об этом во время встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"То, что сегодня происходит в отношениях России с Западом, должно очень многому научить и наше руководство, и наших дипломатов, и нашу интеллигенцию и еще раз дать сигнал к тому, что поворот должен быть на Восток. Ну, а восток от Москвы — это огромное пространство, и в первую очередь это пространство нашей страны", - заявил патриарх.

Он отметил, что в частности, Якутия достойна того, чтобы в развитие республики вкладывалось больше ресурсов. "Действительно, несметные богатства, и задача заключается в том, чтобы не разрушать эти богатства, но, опираясь на них, развивать промышленность, инфраструктуру, культуру и всё, от чего зависит качество жизни людей", - подчеркнул патриарх, сообщает РПЦ.

Теги: Патриарх, церковь, религия, Запад



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети