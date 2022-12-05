В Британии отказались раскрывать имя задержанного российского предпринимателя

Представители Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании отказались раскрывать персональные данные гражданина России, о задержании которого ведомство сообщило 3 декабря.

"Мы не можем ничего добавить к ранее выпущенному пресс-релизу", — заявили в пресс-службе агентства, сообщает ТАСС.

Ранее власти Великобритании заявили, что задержали ранее на этой неделе в Лондоне российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег. Отмечалось, что 58-летний мужчина был задержан в своем доме стоимостью в миллионы фунтов стерлингов.