Росстат отчитался о сокращении числа малоимущих в стране

В России официальное число малоимущих продолжает падать.

Согласно данным Росстата, в третьем квартале 2022 года ниже определенных кабмином "границ бедности" находились 15,3 млн человек, что составляет 10,5% от всего населения. При такой динамике по итогам всего года уровень бедности в РФ может вернуться к показателям 2012–2013 годов.

Для расчета числа и доли бедных в стране Росстат использует показатель "граница бедности", утвержденный правительством в конце 2021 года. В настоящее время он соответствует стоимости потребительской корзины за четвертый квартал 2020 года с учетом накопленной инфляции. По итогам девяти месяцев 2022 года эта сумма равна 13 ты. 472 руб. на человека, отдельно в третьем квартале она составляла 13 тыс.688 руб.

В третьем квартале россияне получили 4,35 трлн руб. в виде различных мер поддержки, что на 243 млрд руб. больше, чем во втором квартале этого года, на 170 млрд руб. больше, чем в третьем квартале прошлого. На оплату труда наемных работников за третий квартал ушло 11,1 трлн руб. — на 1,1 трлн руб. больше, чем за такой же период 2021 года.

Дальнейшее снижение уровня бедности под вопросом — после того как наименее обеспеченные россияне получили в этом году большие объемы целевой поддержки, в 2023 году правительству могут потребоваться уже новые инструменты помощи семьям с невысокими доходами, сообщает "Коммерсант".

Ранее президент России призвал сохранить тенденцию пусть и медленного, но все же снижения бедности в стране. По его данным, в третьем квартале уровень бедности в России снизился до 10,5%, в третьем квартале 2021 года показатель составлял 11%. "Так что снижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определенная позитивная динамика есть. Вот ее нужно сохранить", — сказал Владимир Путин.