Росстат отчитался о сокращении числа малоимущих в стране

05 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Фото:

Росстат отчитался о сокращении числа малоимущих в стране

В России официальное число малоимущих продолжает падать.

Согласно данным Росстата, в третьем квартале 2022 года ниже определенных кабмином "границ бедности" находились 15,3 млн человек, что составляет 10,5% от всего населения. При такой динамике по итогам всего года уровень бедности в РФ может вернуться к показателям 2012–2013 годов.

Для расчета числа и доли бедных в стране Росстат использует показатель "граница бедности", утвержденный правительством в конце 2021 года. В настоящее время он соответствует стоимости потребительской корзины за четвертый квартал 2020 года с учетом накопленной инфляции. По итогам девяти месяцев 2022 года эта сумма равна 13 ты. 472 руб. на человека, отдельно в третьем квартале она составляла 13 тыс.688 руб.

В третьем квартале россияне получили 4,35 трлн руб. в виде различных мер поддержки, что на 243 млрд руб. больше, чем во втором квартале этого года, на 170 млрд руб. больше, чем в третьем квартале прошлого. На оплату труда наемных работников за третий квартал ушло 11,1 трлн руб. — на 1,1 трлн руб. больше, чем за такой же период 2021 года.

Дальнейшее снижение уровня бедности под вопросом — после того как наименее обеспеченные россияне получили в этом году большие объемы целевой поддержки, в 2023 году правительству могут потребоваться уже новые инструменты помощи семьям с невысокими доходами, сообщает "Коммерсант".

Ранее президент России призвал сохранить тенденцию пусть и медленного, но все же снижения бедности в стране. По его данным, в третьем квартале уровень бедности в России снизился до 10,5%, в третьем квартале 2021 года показатель составлял 11%. "Так что снижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определенная позитивная динамика есть. Вот ее нужно сохранить", — сказал Владимир Путин.

Теги: Росстат, малоимущие, нищета



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.11.2022 14:58 Мск Люди свое благосостояние определяют не по статистике, а по количеству денег в кармане - Путин


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети