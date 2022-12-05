Комиссия СПЧ взяла на контроль расследование массовой гибели каспийских тюленей

Комиссия Совета по правам человека по экологическим правам возьмет на контроль ход расследования причин массовой гибели каспийских тюленей. Об этом говорится в telegram-канале СПЧ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Комиссия СПЧ по экологическим правам возьмет ситуацию на контроль и будет следить за ходом расследования причин массовой гибели каспийских тюленей. Надеемся на более четкий результат, а не на мутные комментарии про "естественные природные факторы", - говорится в сообщении.

Ранее на берегу Каспия в Дагестане было обнаружено около 700 мертвых тюленей. В минприроды региона прокомментировали, что их гибель вызвана естественными природными факторами.

Сегодня стало известно, что погибло 2,5 тыс. особей.