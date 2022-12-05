В Академическом состоялся III окружной турнир по самбо имени Муранова

3 декабря в екатеринбургской школе №19 (район Академический) прошел III окружной турнир по самбо имени Муранова среди юношей и девушек 2009-10 г.р. на призы управления ФСБ при поддержке ветеранов органов госбезопасности и АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое". Первенство собрало почти две сотни участников из трех регионов УрФО, оно посвящено памяти погибших защитников России.

По словам председателя Координационного бюро советов ветеранов органов безопасности в УрФО и главы Совета ветеранов УФСБ по Свердловской области Владимира Крупкина, идея проведения турнира возникла давно, во время приезда в Екатеринбург руководителя Федерации самбо России Сергея Елисеева.

"Как раз вышел президентский указ о развитии самбо как национального вида спорта. Пришла идея, почему бы в Академическом, где много детей, молодежи и школ, не реализовать такой проект? Начали изучение и решили реализовать такую идею. Мы придали турниру статус межрегионального, получилось статусное мероприятие, позволяющее его участникам присваивать соответствующие разряды", – сказал Владимир Крупкин.

Турнир посвящен памяти погибших защитников России.

"Мы считаем, что турнир – развитие национальных традиций России, воспитание детей в духе состязательности, патриотизма, любви к Родине, потому что самбо – российский вид спорта. Елисеев мне рассказывал, что вся документация делается по-русски, а потом уже переводят на другие языки", – сказал Владимир Крупкин.

В III турнире участвуют 16 команд из Тюменской и Свердловской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. По словам тренера Дениса Бессарабова, сегодняшнее первенство – одно из двух, которые проходят в школе, второе – на кубок АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое". На нынешний турнир поступило 190 заявок, соревнование прошло на трех коврах.

"В Академическом мероприятие проходит потому, что навстречу идет застройщик, а также такое решение принял совет ветеранов органов безопасности", – сказал Бессарабов.

Родственник Анатолия Муранова, чье имя носит турнир, Анатолий Пьянков сообщил, что важную роль в проведении турнира именно в Академическом сыграло то, что в районе есть и улица имени Муранова. Кроме того, именно в этом районе появится Дворец самбо.

Председатель совета директоров АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" Виктор Киселев рассказал журналистам, что в районе живет много талантливых детей, которым надо создать условия для развития мастерства.

"Застройщик помогает, но у нас неравнодушные родители, мы должны стараться помогать нашим детям развиваться", – сказал он.

Перед началом турнира состоялось показательное выступление. Потом самбисты приступили к состязанию.