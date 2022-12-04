В сети опубликовали видео разрушенного в Нижневартовске подъезда изнутри

В сети опубликовали видеозапись изнутри разрушенного в Нижневартовске подъезда жилого дома по ул. Мира 6А, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеоролик был опубликован в соцсети ВКонтакте в группе "Дежурный по городу". На момент съемок было известно о четырех погибших. В настоящий момент, по официальным данным, их количество возросло до шести.

Напомним, что 4 декабря, около 18.00 произошел "хлопок" в одной из квартир в доме по улице Мира, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. Повреждены 15 квартир, в результате ЧП также произошел пожар, его площадь составила 100 кв. м. На базе школы №8 развернут пункт временного размещения граждан. При необходимости он сможет принять 250 человек. Сейчас здесь разместились 52 эвакуированных. В ПВР работают врачи городских поликлиник, психологи, консультативную помощь.

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за неправильной эксплуатации двух газовых баллонов.

На месте частичного обрушения жилого дома спасатели поэтажно проверяют пострадавшие жилые помещения, продолжают разбор завалов и тушение пожара. На данный момент известно о 15 пострадавших, из них шесть погибли, четверо госпитализированы.

Поисково-спасательные работы будут вестись круглосуточно. В городе объявлен режим ЧС на муниципальном уровне.