Прокуратура начала проверку из-за взрыва дома в Нижневартовске

Прокуратура проводит проверку по факту взрыва в жилом доме по ул. Мира, 6А в Нижневартовске. Об этом сообщил заместитель прокурора Нижневартовска Николай Деменчук, передает корреспондент Накануне.RU.

"В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка деятельности должностных лиц, ответственных за ремонт, эксплуатацию многоквартирного дома, а также за соблюдение техники правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Взят на контроль вопрос обеспечения жилыми помещениями пострадавших граждан", - заявил Деменчук.

Напомним, что 4 декабря, около 18.00 произошел "хлопок" в одной из квартир в доме по улице Мира, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. Повреждены 15 квартир, в результате ЧП также произошел пожар, его площадь составила 100 кв. м. На базе школы №8 развернут пункт временного размещения граждан. При необходимости он сможет принять 250 человек. Сейчас здесь разместились 52 эвакуированных. В ПВР работают врачи городских поликлиник, психологи, консультативную помощь.

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за неправильной эксплуатации двух газовых баллонов.

На месте частичного обрушения жилого дома спасатели поэтажно проверяют пострадавшие жилые помещения, продолжают разбор завалов и тушение пожара. На данный момент известно о 15 пострадавших, из них шесть погибли, четверо госпитализированы.

Поисково-спасательные работы будут вестись круглосуточно. В городе объявлен режим ЧС на муниципальном уровне.