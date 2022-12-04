Прокуратура начала проверку из-за взрыва дома в Нижневартовске

05 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: vk.com/ofnv86

Прокуратура начала проверку из-за взрыва дома в Нижневартовске

Прокуратура проводит проверку по факту взрыва в жилом доме по ул. Мира, 6А в Нижневартовске. Об этом сообщил заместитель прокурора Нижневартовска Николай Деменчук, передает корреспондент Накануне.RU.

"В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка деятельности должностных лиц, ответственных за ремонт, эксплуатацию многоквартирного дома, а также за соблюдение техники правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Взят на контроль вопрос обеспечения жилыми помещениями пострадавших граждан", - заявил Деменчук.

Напомним, что 4 декабря, около 18.00 произошел "хлопок" в одной из квартир в доме по улице Мира, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. Повреждены 15 квартир, в результате ЧП также произошел пожар, его площадь составила 100 кв. м. На базе школы №8 развернут пункт временного размещения граждан. При необходимости он сможет принять 250 человек. Сейчас здесь разместились 52 эвакуированных. В ПВР работают врачи городских поликлиник, психологи, консультативную помощь.

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за неправильной эксплуатации двух газовых баллонов.

На месте частичного обрушения жилого дома спасатели поэтажно проверяют пострадавшие жилые помещения, продолжают разбор завалов и тушение пожара. На данный момент известно о 15 пострадавших, из них шесть погибли, четверо госпитализированы.

Поисково-спасательные работы будут вестись круглосуточно. В городе объявлен режим ЧС на муниципальном уровне.

Теги: пострадавшие, погибшие, взрыв в Нижневартовске, прокуратура, проверка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 04.12.2022 21:51 Мск В сети опубликовали видео разрушенного в Нижневартовске подъезда изнутри

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.12.2022 21:30 Мск СМИ: взрыв в Нижневартовске мог устроить пожилой рыбак
Ранее 04.12.2022 21:03 Мск Глава Нижневартовска пообещал оказать помощь семьям погибших при взрыве дома
Ранее 04.12.2022 20:50 Мск Из-за взрыва дома в Нижневартовске ввели режим ЧС
Ранее 04.12.2022 20:11 Мск Поисково-спасательные работы в Нижневартовске будут вестись круглосуточно
Ранее 04.12.2022 19:27 Мск Губернатор Ямала предложил помощь властям Югры в связи с трагедией в Нижневартовске
Ранее 04.12.2022 19:23 Мск Число погибших при взрыве в жилом доме в Нижневартовске выросло до шести
Ранее 04.12.2022 19:15 Мск Наталья Комарова вылетит в Нижневартовск, где из-за взрыва в жилом доме погибло пять человек
Ранее 04.12.2022 19:14 Мск Количество погибших при взрыве в Нижневартовске увеличилось до пяти. Новая информация
Ранее 04.12.2022 19:05 Мск Губернатор Тюменской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Нижневартовске
Ранее 04.12.2022 18:39 Мск Трое пострадавших при взрыве в Нижневартовске в тяжелом состоянии
Ранее 04.12.2022 18:23 Мск Под завалами обрушившегося дома в Нижневартовске могут находиться люди
Ранее 04.12.2022 17:56 Мск Взрыв в Нижневартовске: Первые подробности


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети