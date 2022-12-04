Около 400 машин стоят в очереди на Керченской переправе

В очереди на Керченскую переправу ожидают 370 машин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В районе пролива продолжает действовать штормовое предупреждение.

"Из-за неблагоприятных погодных условий 3 и 4 декабря паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществляли. Возле контрольно-пропускного пункта порта Кавказ улучшения погоды и погрузки на паромы ждут 80 машин. Водителям предоставили транспорт для поездки в магазин. В настоящий момент прорабатывают вопрос о доставке им питьевой воды и питания. Еще 290 грузовых и легковых автомобилей находятся на перехватывающей парковке в поселке Ильич. Для водителей и пассажиров там с 10.00 до 22.00 работает столовая, есть пункт обогрева, продолжают дежурить волонтеры", - говорится в сообщении.