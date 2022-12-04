Число погибших в Дагестане тюленей выросло до 2,5 тысяч

Число погибших в Дагестане тюленей выросло до 2,5 тысяч. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Специалисты природоохранных структур продолжают подсчитывать погибших тюленей вдоль всего побережья Каспийского моря.

"К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей. Тела обнаруживаются на разных локациях.Особенно большое количество в районе Юзбаша,а также между устьями рек Сулак и Шуринка. Причины будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала мертвых животных", - говорится в сообщении.

Ранее на берегу Каспия в Дагестане было обнаружено около 700 мертвых тюленей. В минприроды региона прокомментировали, что их гибель вызвана естественными природными факторами. В ведомстве добавили, что численность каспийской нерпы стабильна, находится в пределах от 270 до 300 тысяч.