05 Декабря 2022
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Фото: правительство.янао.рф

Число погибших в Дагестане тюленей выросло до 2,5 тысяч

Число погибших в Дагестане тюленей выросло до 2,5 тысяч. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Специалисты природоохранных структур продолжают подсчитывать погибших тюленей вдоль всего побережья Каспийского моря.

"К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей. Тела обнаруживаются на разных локациях.Особенно большое количество в районе Юзбаша,а также между устьями рек Сулак и Шуринка. Причины будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала мертвых животных", - говорится в сообщении.

Ранее на берегу Каспия в Дагестане было обнаружено около 700 мертвых тюленей. В минприроды региона прокомментировали, что их гибель вызвана естественными природными факторами. В ведомстве добавили, что численность каспийской нерпы стабильна, находится в пределах от 270 до 300 тысяч.

Теги: тюлени, нерпы, гибель тюленей, Дагестан, минприроды



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Развитие сюжета:

Ранее 04.12.2022 22:00 Мск Комиссия СПЧ взяла на контроль расследование массовой гибели каспийских тюленей

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Ранее 04.12.2022 14:16 Мск Число погибших тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Дагестане, выросло до 1700


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