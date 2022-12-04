Из-за взрыва дома в Нижневартовске ввели режим ЧС

Для оперативного принятия решений в Нижневартовске установлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

"Основные силы и средства направлены на оказание своевременной медицинской и другой необходимой помощи пострадавшим, организации взаимодействия в ходе аварийно-спасательных работ, а также поддержание общественного порядка. Такой режим реагирования оперативных служб объявляется в случае, когда возникает обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления или иного бедствия", - говорится в сообщении.

Напомним, около 18.00 произошел "хлопок" в одной из квартир в доме по улице Мира, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. На базе школы №8 развернут пункт временного размещения граждан. При необходимости он сможет принять 250 человек. Сейчас здесь разместились 52 эвакуированных. В ПВР работают врачи городских поликлиник, психологи, консультативную помощь.

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за неправильной эксплуатации двух газовых баллонов.

На месте частичного обрушения жилого дома спасатели поэтажно проверяют пострадавшие жилые помещения, продолжают разбор завалов и тушение пожара. На данный момент известно о 15 пострадавших, из них шесть погибли, четверо госпитализированы.

Поисково-спасательные работы будут вестись круглосуточно.