Поисково-спасательные работы в Нижневартовске будут вестись круглосуточно

В Нижневартовске поисково-спасательные работы будут вестись круглосуточно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России.

Под завалами еще могут находиться люди, в том числе несовершеннолетние.

На месте частичного обрушения жилого дома спасатели поэтажно проверяют пострадавшие жилые помещения, продолжают разбор завалов и тушение пожара. На данный момент известно о 15 пострадавших, из них шесть погибли, четверо госпитализированы.



В Главном управлении МЧС России по ХМАО-Югре открыт телефон горячей линии +7 (3467) 397-777.

Напомним, около 18.00 произошел "хлопок" в одной из квартир в доме по улице Мира, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. На базе школы №8 развернут пункт временного размещения граждан. При необходимости он сможет принять 250 человек. Сейчас здесь разместились 52 эвакуированных. В ПВР работают врачи городских поликлиник, психологи, консультативную помощь.

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за неправильной эксплуатации двух газовых баллонов.