Губернатор Ямала предложил помощь властям Югры в связи с трагедией в Нижневартовске

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вслед за губернатором Тюменской области Александром Моором выразил соболезнования в связи с трагедией в Нижневартовске, где при взрыве в жилом доме произошло обрушение двух этажей и погибли люди, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня у наших соседей случилось большое несчастье – взрыв газа в жилом доме в Нижневартовске. Погибли люди. От всех ямальцев хочу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким тех, чьи жизни унесла эта трагедия, и пожелать скорейшего выздоровления каждому из пострадавших. В случае необходимости, Ямал готов оказать югорчанам любую помощь", - написал Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.

Напомним, около 18.00 произошел "хлопок" в одной из квартир в доме по улице Мира, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. ТАСС со ссылкой на медиков сообщил о шестерых погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются.

На базе школы №8 развернут пункт временного размещения граждан. При необходимости он сможет принять 250 человек. Сейчас здесь разместились 52 эвакуированных. В ПВР работают врачи городских поликлиник, психологи, консультативную помощь.

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за неправильной эксплуатации двух газовых баллонов.