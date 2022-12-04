Количество погибших при взрыве в Нижневартовске увеличилось до пяти. Новая информация

Количество погибших при взрыве в Нижневартовске увеличилось до пяти. Таковы официальные данные городской администрации, опубликованные в Telegram-канале.

В Нижневартовскую окружную клиническую больницу доставлены 4 человека (двое мужчин и две женщины). Их состояние врачи оценивают, как тяжелое у трех человек, у одного травмы средней степени тяжести.

По информации оперативного штаба, 1 человек числится пропавшим без вести.

Следователи продолжают выяснять причины произошедшего в жилом доме "хлопка". По предварительным данным, это могло произойти из-за неправильной эксплуатации двух газовых баллонов.

На базе школы №8 развернут пункт временного размещения граждан. При необходимости он сможет принять 250 человек. Сейчас здесь разместились 52 эвакуированных. В ПВР работают врачи городских поликлиник, психологи, консультативную помощь.

Напомним, около 18.00 произошел "хлопок" в одной из квартир в доме по улице Мира, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. Продолжается разбор завалов.