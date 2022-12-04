Губернатор Тюменской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Нижневартовске

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования в связи с трагедией в Нижневартовске. Там при взрыве в жилом доме произошло обрушение двух этажей, погибли четыре человека, 10 пострадали.

"Потрясён происшествием, которое случилось сегодня вечером в Нижневартовске. Трагедия унесла жизни нескольких человек, есть раненые", - написал глава региона в своем канале Telegram.

От лица жителей всей Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным и близким погибших. "Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Тюменская область готова оказать всю необходимую помощь", - написал он.

Напомним, около 18.00 произошел "хлопок" в одной из квартир в доме по улице Мира, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. Погибли четыре человека, пострадали 10. Пятеро госпитализированы, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В Нижневартовск направлена бригада врачей, в составе которой главный внештатный анестезиолог депздрава, травматолог, нейрохирург, хирург и другие специалисты.

Под завалами могут оставаться три человека, в том числе подросток. Продолжается разбор завалов.

Эвакуированы 52 человека, решается вопрос с размещением. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительной причиной называют неправильную установку газового баллона.