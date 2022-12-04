Наталья Комарова вылетит в Нижневартовск, где из-за взрыва в жилом доме погибло пять человек

В ближайшее время губернатор Югры Наталья Комарова вылетит на место происшествия в Нижневартовск, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей Югры.

С главой региона для оказания помощи пострадавшим выезжают директор департамента социального развития автономного округа Тереза Пономарева, группа психологов. Для содействия в установлении причин и ликвидации последствий на место выезжают директор департамента региональной безопасности – заместитель губернатора Александр Тиртока и заместитель губернатора Азат Ислаев.

В Нижневартовскую окружную клиническую больницу доставлены четыре человека (двое мужчин и две женщины). Их состояние врачи оценивают, как тяжелое у трех человек, у одного травмы средней степени тяжести. Пять человек погибли.

По информации оперативного штаба, один человек числится пропавшим без вести.

Следователи продолжают выяснять причины произошедшего в жилом доме хлопка. По предварительным данным, это могло произойти из-за неправильной эксплуатации двух газовых баллонов.

На базе школы №8 развернут пункт временного размещения граждан. При необходимости он сможет принять 250 человек. Сейчас здесь разместились 52 эвакуированных. В ПВР работают врачи городских поликлиник, психологи, консультативную помощь.