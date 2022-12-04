Трое пострадавших при взрыве в Нижневартовске в тяжелом состоянии

Трое пострадавших при взрыве в Нижневартовске находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал депздрава Югры. Еще один госпитализированный в состоянии средней степени тяжести.

Губернатор Югры Наталья Комарова распорядилась отправить в Нижневартовск бригаду врачей, в составе которой главный внештатный анестезиолог депздрава Югры Денис Никитин, травматолог, нейрохирург, хирург и другие специалисты. Они вылетают в Нижневартовск для усиления помощи коллегам, которые сейчас работают на месте происшествия.

В Нижневартовск вылетел директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский

Напомним, около 18.00 произошел "хлопок" в одной из квартир в доме по улице Мира, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. Погибли четыре человека, пострадали 10. МЧС сообщает, что пятеро госпитализированы. Под завалами могут оставаться люди. Продолжается разбор завалов.

Эвакуированы 52 человека, решается вопрос с размещением. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительной причиной называют неправильную установку газового баллона.