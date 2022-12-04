04 Декабря 2022
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Политика
Фото: vk.com/ofnv86

Под завалами обрушившегося дома в Нижневартовске могут находиться люди

Под завалами обрушившегося дома в Нижневартовске могут находиться 3 человека. В настоящее время разбор конструкций и поиск людей продолжается. Об этом сообщает МЧС ХМАО.

По сообщению Mash, под завалами может находиться подросток. Мальчику 12 лет. Вечером он был в квартире, которую задело взрывом. Сейчас считается без вести пропавшим.

Напомним, около 18.00 произошел "хлопок" в одной из квартир в доме по улице Мира, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. Погибли четыре человека, пострадали 10. МЧС сообщает, что пятеро госпитализированы. Продолжается разбор завалов.

Эвакуированы 52 человека, решается вопрос с размещением. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительной причиной называют неправильную установку газового баллона.

(2022)|Фото: vk.com/ofnv86

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Развитие сюжета:

Ранее 04.12.2022 18:39 Мск Трое пострадавших при взрыве в Нижневартовске в тяжелом состоянии

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Ранее 04.12.2022 17:56 Мск Взрыв в Нижневартовске: Первые подробности


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