04 Декабря 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: vk.com/ofnv86

Взрыв в Нижневартовске: Первые подробности

В Нижневартовске из-за взрыва обрушились два этажа жилого дома на улице Мира, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, около 18.00 произошел "хлопок" в одной из квартир, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. Погибли четыре человека, пострадали 10. Продолжается разбор завалов.

(2022)|Фото: vk.com/ofnv86

Предварительная причина ЧП - неправильная установка газового баллона.

Из дома, по данным МЧС Югры, эвакуированы 52 человека. Глава города поручил обеспечить жителей дома всем необходимым, незамедлительно оказывать помощь. Для обогрева вартовчан предоставлены два автобуса, решается вопрос о дополнительных. Также, по информации департамента ЖКХ, для расселения жильцов будут предоставлены квартиры из маневренного фонда. На базе восьмой школы разворачивают пункт временного размещения.

(2022)|Фото: vk.com/ofnv86

Возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ - материалы квалифицировали как "причинение смерти по неосторожности".

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Развитие сюжета:

Ранее 04.12.2022 18:39 Мск Трое пострадавших при взрыве в Нижневартовске в тяжелом состоянии
Ранее 04.12.2022 18:23 Мск Под завалами обрушившегося дома в Нижневартовске могут находиться люди


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