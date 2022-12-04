04 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

"Занятия проходят на основной базе ЧВК "Вагнер": Пригожин о подготовке добровольцев-ополченцев

Российский бизнесмен Евгений Пригожин опроверг информацию, что инструкторы ЧВК «Вагнер» проводят обучение ополченцев на территории Курской и Белгородской областей.

По словам Пригожина, инструкторы не обучают добровольцев-ополченцев за пределами основной базы ЧВК «Вагнер». Предприниматель предположил, что возможно кто-то из бывших сотрудников остался под Курском и Белгородом, но к работе ЧВК это не относится.

«Все занятия проходят на нашей основной базе. Возможно, в Белгородской области есть кто-то из наших бывших сотрудников, но эти курсы к программе подготовки ЧВК «Вагнер» не имеют никакого отношения»,- публикует комментарий Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее предприниматель заявил, что с удовольствием бы обучал добровольцев по всей России, однако этому мешает бюрократия в регионах

Теги: евгений пригожин, чвк вагнер, добровольцы, ополченцы



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