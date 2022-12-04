04 Декабря 2022
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Политика
Фото: правительство.янао.рф

Число погибших тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Дагестане, выросло до 1700

Количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане достигло 1700 сообщают РИА Новости со ссылкой на гендиректора Каспийского природоохранного центра Заура Гапизова.

"За несколько дней на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено 1700 туш каспийской нерпы. Судя по виду найденных нами тюленей, они погибли примерно две недели назад. Признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не обнаружено. Скорее всего, количество погибших тюленей значительно выше. Береговой патруль Каспийского природоохранного центра, а также инспекторы Росрыболовства, сотрудники других природоохранных ведомств продолжают исследовать побережье", - цитирует издание Гапизова.

Ранее на берегу Каспия в Дагестане было обнаружено около 700 мертвых тюленей. В минприроды региона прокомментировали, что их гибель вызвана естественными природными факторами. В ведомстве добавили, что численность каспийской нерпы стабильна, находится в пределах от 270 до 300 тысяч.

По данным природоохранного центра, численность каспийской нерпы в Каспийском море не превышает 70 тысяч особей. Точные данные отсутствуют, так как в Дагестане не проводится мониторинг численности и экспедиции. По словам Заура Гапизова, процесс планируют наладить: обратиться к соответствующим службам, чтобы те выделили деньги на экспедиции к местам лежбищ тюленей. Их планируют прочипировать и посчитать. Также Дагестану необходим реабилитационный центр, где занимались бы ранеными и ослабленными животными и потом выпускали на волю. Такие центры есть в Казахстане, Иране, Владивостоке, Калининграде, Санкт-Петербурге и Байкале.

Каспийская нерпа - эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море, который играет уникальную роль в морской экосистеме. Она - уникальный представитель семейства настоящих тюленей, единственное морское млекопитающее в фауне Каспия. Каспийская нерпа достигает в длину 160 сантиметров, масса тела - до 100 килограмм. Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов.

Теги: тюлень, Дагестан, Каспийское море, гибель тюленей



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