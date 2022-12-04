В Херсонской области задержали диверсантов

В Херсонской области задержали диверсантов, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава Чечни сообщил, что "зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов идет полным ходом".

"В ходе оперативных мероприятий удалось изъять десятки единиц оружия, включая гранатометы и различные виды взрывчатых веществ. Также задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях. Командование наших спецподразделений уже получило от них ценную информацию, которую они планируют использовать против украинских националистов в ближайшее время", - сообщил Кадыров.

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