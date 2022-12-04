04 Декабря 2022
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Политика
Фото: Накануне.ru

Новую Конституцию в ДНР планируют принять до конца года

Парламент ДНР планирует принять новую Конституцию Республики до конца этого года сообщает "ДАН" со ссылкой на председателя Народного Совет ДНР Владимира Бидёвку.

"Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую Конституцию Донецкой Народной Республики уже как субъекта Российской Федерации", — сказал Бидёвка.

Он добавил, что подготовка проекта документа на завершающей стадии, идут финальные согласования.

Напомним, что нынешняя Конституция ДНР была принята 14 мая 2014 года — после провозглашения суверенитета Республики на основании референдума, прошедшего 11 мая того года. В 2022 году, 30 сентября ДНР вступила в состав России в статусе республики, что, согласно Основному закону РФ, предполагает наличие своей Конституции и законодательства.

Теги: Конституция, ДНР, парламент ДНР, вхождение в РФ



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